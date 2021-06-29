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ТО останется обязательным для водителей общественного транспорта

ТО останется обязательным для водителей общественного транспорта
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Техосмотр останется обязательным для автомобилистов, участвующих в перевозочной деятельности, сообщил в интервью газете "Аргументы и факты" начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который освобождает российских автовладельцев от необходимости предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о своевременном прохождении техосмотра. Норма вступит в силу с 22 августа 2021 года.

"Инициативы (о добровольном ТО - ИФ) не коснутся автомобилей, участвующих в перевозочной деятельности - такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, автобусов, для них техосмотр останется обязательным", - заявил Черников.

По его словам, техническая неисправность часто становится сопутствующей причиной ДТП при оказании услуг по грузопассажирским перевозкам. "Нередко экономические причины преобладают над разумом, над безопасностью, и водители, перевозящие пассажиров или грузы в коммерческих целях, нацелены на то, чтобы сделать больше рейсов, получить больший доход. А на то, что транспортное средство уже давным-давно требует ремонта, внимание обращается в самую последнюю очередь", - пояснил Черников.

При этом, глава ГИБДД считает, что "ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего автомобиля, и потому должны проходить ТО добровольно".

ГИБДД Михаил Черников

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