"Роскосмос" создал отдел экспертиз, в который войдут все космонавты

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Члены отряда космонавтов войдут в новый отдел экспертиз, который будут контролировать создание космических кораблей для пилотируемой космонавтики, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Вчера я подписал приказ перед вылетом сюда в Петербург. (...) Создаем в рамках научно-технического совета "Роскосмоса", считайте в структуре госкорпорации, специальный отдел, он будет так и называться - отдел специальных экспертиз в пилотируемой космонавтике. В состав войдут все члены отряда космонавтов", - сказал Рогозин на брифинге космической конференции GLEX-2021 в Петербурге.

По его словам, членов отдела по желанию могут закрепить за определенными предприятиями, такими как Ракетно-космическая корпорация "Энергия" или ракетно-космический центр "Прогресс".

"Все эти организации примут этих представителей наших, в лице космонавтов, которые будут выполнять функции контроля за созданием новой ракетно-космической техники в интересах пилотируемых программ", - добавил глава "Роскосмоса".

"Командир отряда (Олег - ИФ) Кононенко, помимо того, что будет назначен в ближайшее время заместителем начальника ЦПК по летной подготовке, одновременно становится руководителем этого отдела и специальным представителем генерального директора "Роскосмоса" по пилотируемой программе", - отметил Рогозин.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программа Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что в структуре Центра подготовки космонавтов произойдут изменения.

На данный момент в отряд космонавтов "Роскосмоса" входят 32 человека.

9 февраля СМИ сообщили, что члены отряда космонавтов попросили Рогозина перевести отряд в прямое подчинение "Роскосмоса". Рогозин поставил в известность об этой просьбе главу государства. По данным СМИ, космонавты недовольны снижением качества подготовки, излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Несколько лет назад отряд космонавтов покинул Геннадий Падалка, рекордсмен по суммарной продолжительности полетов в космос. После ухода он подверг критике работу ЦПК и ряд аспектов российской пилотируемой космической программы.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о существенном повышении зарплат российским космонавтам.

Как пояснила пресс-служба правительства, постановление об увеличении должностных окладов космонавтов подписано. "Согласно новому постановлению оклад кандидатов в космонавты вырастет с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, у тех из них, кто совершил полет в космос, - с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов - с 88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей", - говорится сообщении на сайте правительства.