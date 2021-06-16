Суд в Новосибирске отправил в СИЗО директора взорвавшейся автозаправки

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска в среду отправил под стражу Романа Гармидера - директора газовой автозаправки, на которой 14 июня произошел пожар с 34 пострадавшими, говорится в сообщении суда.

Гардимер арестован на два месяца, то есть до 14 августа, сообщили в суде.

Аналогичное ходатайство о заключении под стражу рассматривается в отношении инженера АГЗС.

По версии следствия, 14 июня на заправке загорелась газовая смесь, тушение пожара осложнялись разрывами газовых баллонов и емкостей с топливом.

Как установили следователи, в понедельник на АЗС на смене находился 66-летний заправщик и 28-летняя женщина-кассир. Примерно в 17:00 по местному времени для разгрузки топлива на автозаправочную станцию прибыл газовоз и водитель с заправщиком начали переливать сжиженный газ в емкость, находящуюся на АЗС.

Во время этих работ произошло воспламенение газовой смеси, сотрудники АЗС и водитель цистерны приступили к эвакуации граждан на безопасное расстояние.

Затем воспламенилась вся газовая смесь на АГЗС, пострадали ее работники, а также сотрудники расположенных вокруг складов, СТО и люди, которые наблюдали за происходящим и находились недалеко от этого места.

Следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли необходимую документацию для проверки финансово-хозяйственной деятельности организации.

Площадь пожара, по данным МЧС, составила 1,5 тыс. кв. м, он охватил не только заправку, но и прилегающие складские и технические помещения. Пострадали 34 человека, 16 из них остаются в больнице с ожогами, шестеро - в реанимации. Погибших нет.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в рамках которого задержаны директор и инженер станции, которые, по версии СК, "не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа".