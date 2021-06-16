Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась на 1 тыс. по сравнению с 15 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Более 5,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, обнародованных в среду.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 5 782 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 6 805 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 1 023 человека меньше, чем днем ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 75 человек. С начала пандемии скончались 21 125 москвичей.

Выздоровел от заболевания за сутки 3 тыс. 381 пациент. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 102 979 человек.