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Два детских сада в Ижевске пожаловались на атаки коллекторов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии сообщили, что возбудили административные дела о противоправных действий коллекторов в отношении детских садов в Ижевске. Поводом стали две жалобы из этих учреждений.

По данным УФССП, в один из садиков пришли мужчины и, не представившись, потребовали, чтобы им дали возможность поговорить с сотрудницей, у которой якобы была просроченная задолженность. В помещение их не пустили. Они ушли, но затем на телефон детского сада стали поступать многочисленные звонки с угрозами и требованием вернуть долг. возврата долга.

"В беседе по телефону неизвестные не представлялись, а лишь в грубой форме требовали подействовать на сотрудницу, чтоб та вернула деньги. В выражениях они не стеснялись, оскорбляли и хамили", - говорится в пресс-релизе.

Заведующей другого детского сада позвонил неизвестный и начал выяснять сведения об одном из сотрудников. Заведующая говорила, что этот человек уволился два года назад, коллекторы не поверили и поставили ее личный телефон на автодозвон. "Менее чем за сутки на ее сотовый телефон поступило порядка 120 звонков", - говорится в сообщении.

Дела расследуются по ст.14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Собранные материалы приставы направили в прокуратуру по факту оскорблений, в Роскомнадзор - в связи с разглашением персональных данных и в полицию - в связи с угрозами.

Ижевск Удмуртия ФССП

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