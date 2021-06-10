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Ямпольская пообещала штрафы до 1 млн рублей за демонстрацию изображений лидеров нацистов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - За публикацию изображений лидеров германских, которые Нюрнбергский трибунал признал преступными, будут введены штрафы до 1 млн рублей для юрлиц, сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Эти поправки внесут в законопроет № 1064063-7.

"Если мы сейчас примем норму о том, что изображения нацистских преступников, если усматривается пропаганда нацизма, относятся к экстремистским материалам, то ответственность за это в законе уже прописана, тогда наш законопроект об изменении в КоАП просто будет не нужен", - сказала Ямпольская "Интерфаксу".

Статья 20.29 КоАП гласит, что за производство и распространение экстремистских материалов гражданам грозит штраф от 1000 до 3000 рублей или административный арест до 15 суток, должностным лицам - штраф от 2000 до 5000 рублей, а юридическим лицам - от 100 000 до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом сами экстремистские материалы и оборудование для их изготовления подлежат конфискации.

По словам депутата, ранее внесенный ею законопроект № 1064108-7 о введении административной ответственности за нарушение вводимого запрета может быть возвращен авторам или отозван ими. В нем предлагались штрафы для граждан до 2000 рублей и до 50 000 рублей для юрлиц.

Поправку о причислении к экстремистским материалам изображений и выступлений руководителей групп, организаций и движений, признанных преступными приговором Международного военного (Нюрнбергского) трибунала, правительство внесло ко второму чтению законопроекта № 1064063-7, изначально предполагавшего запрет на публичное изображение всех лиц, признанных военными преступниками не только приговором Международного военного трибунала, но и другими национальными, военными и оккупационными трибуналами, а также судами во время Великой Отечественной войны.

По другой правительственной поправке, запрет в целом будет касаться только изображений и выступлений руководителей осужденных в Нюрнберге организаций. В среду комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил данные изменения.

При этом, как и в случае с публичной демонстрацией нацистской символики, исключение будет сделано для изображений и выступлений, в демонстрации которых отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма и "формируется негативное отношение" к его идеологии.

Госдума Правительство Елена Ямпольска Нюрнбергский трибунал

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