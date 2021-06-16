Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
на 16.06В России 5 249 990+13 397В мире 176 643 833+371 372

Источник узнал, что вводить обязательную вакцинацию в РФ пока не будут

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Обязательную вакцинацию граждан РФ от коронавируса в масштабах всей страны проводить пока не планируется, решения будут приниматься в зависимости от ситуации в конкретных регионах, сообщил источник "Интерфакса" в российском правительстве.

По его словам, "в каких-то регионах наблюдается взрывной рост заболеваемости, в каких-то, наоборот, число заболевших новой коронавирусной инфекцией снижается, поэтому вводить обязательную вакцинацию по всей стране в настоящее время нецелесообразно".

Ранее в среду главный государственный санитарный врач Москвы постановил обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников организаций и предприятий сферы услуг, транспорта общего пользования, культуры и досуга.

В конце мая президент РФ Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса. "На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость", - сказал Путин 26 мая на совещании по экономическим вопросам.

Хроника 09 января 2020 года – 16 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Подмосковье ввели обязательную СOVID-вакцинацию для работников ряда сфер

В Подмосковье ввели обязательную СOVID-вакцинацию для работников ряда сфер

В России выявили 13,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В России выявили 13,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Международные учения "Славянское братство" начались в Новороссийске

Принят закон об особых правовых режимах для ряда высокотехнологичных проектов в РФ

Принят закон об особых правовых режимах для ряда высокотехнологичных проектов в РФ

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Госдума ввела уголовное наказание за участие в работе нежелательных иностранных НПО

Мишустин подписал распоряжение о минимальной планке дивидендов для госкомпаний

Мишустин подписал распоряжение о минимальной планке дивидендов для госкомпаний

Госдума приняла закон о реформе аудиторской деятельности

В России планируют создать единую систему видеонаблюдения

Пандемия коронавируса

РФ на этой неделе направит экспертов в Турцию для оценки эпидситуации

РФ на этой неделе направит экспертов в Турцию для оценки эпидситуации
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');