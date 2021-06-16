Источник узнал, что вводить обязательную вакцинацию в РФ пока не будут

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Обязательную вакцинацию граждан РФ от коронавируса в масштабах всей страны проводить пока не планируется, решения будут приниматься в зависимости от ситуации в конкретных регионах, сообщил источник "Интерфакса" в российском правительстве.

По его словам, "в каких-то регионах наблюдается взрывной рост заболеваемости, в каких-то, наоборот, число заболевших новой коронавирусной инфекцией снижается, поэтому вводить обязательную вакцинацию по всей стране в настоящее время нецелесообразно".

Ранее в среду главный государственный санитарный врач Москвы постановил обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников организаций и предприятий сферы услуг, транспорта общего пользования, культуры и досуга.

В конце мая президент РФ Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса. "На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость", - сказал Путин 26 мая на совещании по экономическим вопросам.