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Балтфлот сообщил об учениях авиации на фоне обвинений Эстонии и Литвы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Авиация Балтийского флота России проводит учения с практическим бомбометанием и ракетными пусками на одном из полигонов Калининградской области, сообщила пресс-служба флота в среду.

"В полетах задействовано более десяти экипажей бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в среду Эстония заявила, что 15 июня два российских истребителя Су-35 нарушили воздушное пространство этой страны.

В Минобороны РФ это опровергли, заявив, что российские самолеты не отклонялись от установленного маршрута, что подтверждено данными объективного контроля.

В среду Литва заявила, что ее воздушное пространство нарушили два российских бомбардировщика Су-24.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас связал действия России с проходящими на Балтике международными учениями BALTOPS, которые организованы США. Учения BALTOPS начались в июне и завершатся в пятницу. В них задействовано около 4 тыс. военных, 40 кораблей и 60 самолетов из 18 стран.

В сообщении Балтийского флота говорится, что в ходе учения Су-24М и Су-30СМ выполняют ракетно-бомбовые удары по наземным целям на полигоне в восточной части Калининградской области.

"Экипажи самолетов Су-24М и Су-30СМ морской авиации флота отрабатывают нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в светлое и темное время суток. Пилоты выполняют полеты в заданный квадрат, где осуществляют вскрытие наземной обстановки, а также проводят прицельное бомбометание и ракетные пуски по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника", - сообщил Балтфлот.

По словам российских военных, бомбометание и ракетные пуски выполняются на высотах от 200 метров до 2 километров с использованием практических авиабомб П-50, ФАБ-250 и неуправляемых ракет.

Минобороны РФ Эстония Литва

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