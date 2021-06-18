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В Кремле ждут, что выборы в Думу пройдут в установленные сроки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что парламентские выборы, намеченные на 19 сентября, пройдут в установленный срок, и будет использован имеющийся опыт голосования в условиях санитарных ограничений.

"Мне не известно об этом. Мы знаем, что в условиях пандемии мы уже аналогичные мероприятия проводили - опыт у Центризбиркома и наших санитарных властей наработан. Я имею в виду голосование по изменениям в Конституцию РФ", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу журналистам в ответ на вопрос, допускают ли в Кремле возможность переноса выборов из-за коронавируса.

"Опыт есть, который позволяет нам хеджировать все риски", - заявил Песков.

"Безусловно, электоральный процесс лучше никогда не подвергать влиянию обстоятельств", - сказал добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 19 сентября выборов депутатов Госдумы нового созыва.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Владимир Путин Коронавирус

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