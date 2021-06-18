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В России от коронавируса полностью привиты 16,1 млн человек

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В России в настоящее время первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 19,7 млн граждан, обоими компонентами препарата – 16,1 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в пятницу.

Таковы цифры "на утро сегодняшнего дня", отметила Голикова.

По ее словам, за последние два дня в РФ произошел рост ежесуточных объемов вакцинации. "Если говорить в целом, в РФ это порядка 5%. Серьезный рост произошел в Московской области за последние двое суток - это 34%. Далее идет Сахалинская область - 30% и чуть больше 12% - это город Москва", - сказала вице-премьер.

В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент применяется в основном препарат "Спутник V" центра им.Гамалеи Минздрава России, в апреле в регионы начала поступать "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", разработанный центром им. Чумакова Российской академии наук. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – "Спутник Лайт".

Татьяна Голикова коронавирус

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