Павильоны "Здоровая Москва" с 21 июня будут работать только на вакцинацию от COVID

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Павильоны "Здоровая Москва", размещенные в городских парках, с 21 июня будут работать только на вакцинацию граждан от коронавируса, диспансеризация проводиться в них не будет, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации мы вынуждены временно приостановить проведение диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках. С понедельника медицинские работники, которые проводили диспансеризацию, усилят выездные службы поликлиник для обслуживания пациентов на дому, а также помогут увеличить пропускную способность вакцинационных бригад в парках", - сказала заммэра.

Она добавила, что вакцинация в павильонах будет проходить в порядке живой очереди, график работы павильонов ограничен не будет, пока все желающие не получать прививку в течение дня.

"Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, мы сразу же вернем важнейший городской проект "Здоровая Москва", и москвичи смогут пройти диспансеризацию в парках города", - отметила вице-мэр.