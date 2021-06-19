Власти Кузбасса опровергли информацию о 9 погибших при крушении Л-410

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Правительство Кемеровской области не подтверждает информацию о девяти погибших в результате крушения самолета Л-410, сообщает в субботу его пресс-служба.

"Информация о девяти погибших не подтверждается. На борту самолета, совершавшего тренировочный полет на Танае, находилось 19 человек", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о крушении самолета Л-410 в Кузбассе, который принадлежит ДОСААФ. На борту находились парашютисты.

Борт осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате самолета на аэродром вылета. При развороте он, задев крону деревьев крылом, упал на землю.

По данным транспортной прокуратуры, Западно-Сибирского СУ СКР и властей региона, при крушении погибли четыре человека.