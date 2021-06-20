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Мурашко отметил способность медиков противостоять пандемии COVID-19

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские медицинские работники доказали, что в состоянии сдержать натиск новой пандемии, справиться с любым ударом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Максимальная отдача каждого медицинского работника позволила спасти миллионы жизней. Мы уже доказали, что можем сдерживать натиск новой пандемии, можем справиться с любым ударом, отвести глобальную угрозу", - сказал Мурашко, поздравляя медработников с профессиональным праздником. Поздравление министра опубликовано на сайте Минздрава РФ.

Он добавил, "пандемия стремительно обрушилась на весь мир, в одну секунду изменила жизни миллиардов людей и заставила каждого человека вспомнить, что ничего дороже здоровья в жизни нет".

"Мы с вами выдержали этот удар!" - подчеркнул Мурашко.

Министр отметил, что уже полтора года все медики "работают с невероятным напряжением, порой на пределе возможностей".

"Медицинские работники ежедневно демонстрируют высочайший профессионализм и беззаветную преданность профессии. Многие из нас переболели, многие прошли трудный путь восстановления, но возвращаются в строй - к своей специальности", - добавил Мурашко.

По его словам, пандемия COVID-19 не отступила, медработники "всё так же находятся на передовой".

"Сегодня наша с вами безопасность зависит от действий каждого гражданина страны. Инфекции и вирусы не знают границ. В наших с вами силах предотвратить новую волну эпидемии. Сила медицинского сообщества - в знании, в согласованности действий, поддержке и помощи друг другу. Только тогда мы сможем преодолеть все трудности в борьбе со смертельным врагом", - подчеркнул Мурашко.

Ранее президент России Владимир Путин в видеообращении также поздравил медработников с их профессиональным праздником. Глава государства отметил необходимость наращивания темпов вакцинации и рассказал, что на выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, уже направлено более 350 миллиардов рублей.

Михаил Мурашко

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