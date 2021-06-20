Жителей подтопленных домов в поселке близ Ялты призвали к эвакуации

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Жителей поселка Кореиз на южном берегу Крыма, где поток воды после ливня идет с гор и несет большое количество глины, подтапливая частные дома, призывают не отказываться от эвакуации.

"Ситуация в Большой Ялте стабильная, есть два участка, которые вызывают серьезные опасения: (в частности - ИФ) ситуация в Кореизе, идет огромный поток воды с гор, не прекращаясь, в районе подтопления - частные дома. Обращаюсь к жителям этих домов, соглашайтесь на эвакуацию", - сказала глава администрации Ялты Янина Павленко в видеообращении, размещенном в соцсетях в ночь на воскресенье.

Сотрудники МЧС, полиции и администрации проводят подомовой обход в поселке. Жителей, которые согласятся на эвакуацию, разместят в муниципальном пансионате в соседней Понизовке.

Еще одним проблемным участком Павленко назвала один из районов в Ялте, где речка вышла из берегов и подтапливает многоквартирные дома на двух улицах. "Призываем всех жителей первых этажей крайних подъездов этих двух улиц (Кривошты и Вергасова - ИФ) соглашаться на эвакуацию. Работает пункт приема людей в школе", - сказала Павленко.

Кореиз - поселок городского типа, расположенный в 10 км западнее Ялты, его население составляет около 5,6 тысяч человек.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтоплены несколько сотен домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тысяч человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 19 человек получили травмы. Ущерб от стихии пока не подсчитан.

Черноморский флот России направил 1,5 тысяч военнослужащих для помощи населению Крыма, которое пострадало от наводнения.