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ЕР определилась с кандидатами в депутаты Госдумы от Хабаровского края

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" определилась с кандидатами от Хабаровского края на выборах в Государственную думу РФ, сообщает в понедельник пресс-служба регионального отделения.

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"По одномандатным округам партию будут представлять два кандидата. Экс-депутат краевой Думы Павел Симигин по Комсомольскому округу № 70 и действующий депутат Госдумы Борис Гладких по Хабаровскому округу № 69", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оба кандидата стали победителями предварительного голосования в своих округах, которое проводила "Единая Россия" в мае этого года.

Кроме того, еще четверо кандидатов от Хабаровского края вошли в региональную группу № 1, которую возглавил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Это секретарь Хабаровского регионального отделения партии Максим Иванов, депутат Законодательной Думы края Геннадий Мальцев, президент краевой федерации спортивной борьбы Константин Ефимов и член Общественной палаты РФ Андрей Белоглазов.

Как сообщалось, в единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. ЦИК принял решение, что голосование на выборах пройдет в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Единая Россия Госдума Хабаровский край

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