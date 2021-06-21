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Кандидатами в новый созыв Думы стали более половины депутатов ЕР

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Более половины действующих депутатов фракции "Единая Россия" вошли в список кандидатов в будущий созыв, который утвердил съезд партии, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

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"Те депутаты, которые активно работали на протяжении пяти лет и участвовали в предварительном партийном голосовании, получили поддержку избирателей и возможность участвовать в выборах в качестве кандидатов от "Единой России". 190 действующих депутатов по итогам съезда стали кандидатами по одномандатным округам и спискам партии", - сказал Неверов журналистам.

Вместе с тем каждый созыв фракция парламентского большинства "существенно обновляется, такое обновление заложено и на предстоящий восьмой созыв Думы", добавил он.

По словам Неверова, у большинства из тех, кто идет по спискам - высокие позиции, однако, "независимо от того, каким номером идет депутат, "Единая Россия" - слаженная команда, в которой каждый должен и будет работать на общий результат".

Съезд партии "Единая Россия" ранее утвердил федеральный список кандидатов, региональные списки и список кандидатов ЕР по одномандатным округам.

По итогам тайного голосования в пятерку общефедерального списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по защите прав детей в РФ Анна Кузнецова.

Единая Россия Госдума

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