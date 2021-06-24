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В Москве из-за жары почти в 1,5 раза выросли продажи мороженого

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Установившаяся в Москве жара привела к росту продаж мороженого и замороженных десертов, кроме того, увеличились объемы реализации спортивных товаров, сообщил гендиректор столичного Аналитического центра Максим Иванов.

"Объемы торговли мороженым и замороженными десертами выросли почти в полтора раза: с 14 по 20 июня среднесуточный оборот на 47% превысил показатели прошлой недели, увеличившись с 5,3 до 7,7 млн руб.", - сказал Иванов, его слова привели в аналитическом центре.

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По его словам, самую большую выручку на продаже мороженого (в 9,6 млн руб.) сделали в Москве в воскресенье, 20 июня.

Иванов добавил, что за этот период на 28% выросла выручка спортивных магазинов: она увеличилась с 42,2 до 54 млн руб. Кроме того, вырос спрос на кондиционеры и вентиляторы.

В целом среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг в Москве за 14-20 июня составил 36,1 млрд руб. По сравнению с показателями начала года он снизился более чем на 8%.

В российской столице на текущей неделе установилась жаркая погода. В пятницу, как ожидается, температура составит 34-36 градусов, в субботу - до 35. Жара спадет только ко вторнику.

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