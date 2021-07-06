Около 13 тыс. апелляций по итогам ЕГЭ поступили в Рособрнадзор в этом году

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Примерно 13 тыс. апелляций получила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году, сообщила и.о. начальника Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Нино Бугулова.

"На сегодня подано около 13 тыс. апелляций к результатам экзаменов. Примерно 3 тыс. удовлетворены. К процедуре (проведения ЕГЭ - ИФ) - всего 23 претензии", - сказала Бугулова в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

По ее словам, наибольшее количество апелляций было подано "по математике профильного уровня - 5588".

"По русскому языку - 4225. Русский, напомню, сдавали все, без исключения, а не только те, кому поступать в вуз. По химии и по литературе - чуть больше тысячи, по другим предметам уже ощутимо меньше", - уточнила эксперт.

Она напомнила, что заявление на апелляцию в случае нарушения процедуры ЕГЭ следует подавать непосредственно в день проведения экзамена.

"Апелляция на процедуру пишется, не выходя из ППЭ (пункта проведения экзаменов - ИФ) и передается в государственную экзаменационную комиссию в тот же день. Благо, у нас есть видеонаблюдение: все можно пересмотреть и подтвердить или опровергнуть факты. Если нарушение действительно имело место - школьник может переписать экзамен в резервный день", - пояснила Бугулова в беседе с изданием.