Выпускников в Югре не допустили до ЕГЭ из-за вспышки COVID-19

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В городе Советский в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре выпускников городской гимназии не допустили до сдачи ЕГЭ из-за вспышки заболеваемости коронвирусом, сообщила пресс-служба администрации Советского района.

В Гимназии заболели 16 человек, в школе №2 - еще пятеро.

"Обучающиеся 11 класса гимназии г. Советский отстранены от участия в едином государственном экзамене (ЕГЭ) до окончания медицинского наблюдения", - говорится в пресс-релизе.

Чиновники отметили, что в районе ухудшилась ситуация с COVID-19.

"На прошедшей неделе фиксировался ежедневный рост по десять человек в сутки. При этом образовался ряд очагов в городе Советский, что свидетельствует о недоработках в сфере профилактики заболевания, о формальном подходе в организации контрольных мероприятий", - заявил через пресс-службу глава Советского района Игорь Набатов.

В связи с этим в районе запретили все культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях, а чиновникам предложили частично перейти на удаленку.

Всего в Советском районе с начала эпидемии выявили 1 991 случай заражения коронавирусом, 19 заболевших умерли.