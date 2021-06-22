Эксперт заявил о более быстром развитии пневмонии при индийском штамме COVID

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Индийский штамм коронавируса является более заразным, чем ранее известные варианты COVID-19, пневмония при нем развивается быстрее, сообщил "Интерфаксу" руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Конечно, пневмония не прогрессирует при нем (индийском штамме - ИФ) за пару часов, но за счет более высокой заразности и более высокого сродства к эпителию нижних дыхательных путей этого вируса он быстрее туда опускается и, конечно, пневмония развивается чуть быстрее, чем у классического варианта", - сказал Семенов агентству во вторник.

"Сказать, что индийский штамм принципиально тяжелее предыдущих, - нет, он заразнее, да, но сильно тяжелее - нет", - отметил он.

Семенов добавил, что принципиальным отличием индийского штамма от других вариантов является наличие "нескольких нуклеотидных замен, которые повышают его сродство к рецепторам клеток дыхательных путей, через которые вирус нас и заражает".

По его словам, этим объясняется сравнительно более высокая заразность индийского штамма по сравнению с классическим, так называемым китайским вариантом, а также более бурное течение, быстрое развитие инфекционного процесса.

"Есть отличие в наборе симптомов, но в целом лечение человека с коронавирусом с индийским штаммом ничем не отличается от лечения человека, который заразился британским штаммом, южноафриканским, российским, китайским и так далее", - добавил представитель центра "Вектор".

Семенов также сказал, что у коронавируса уже выявлено "минимум 15-16 штаммов, более или менее отличающихся друг от друга, а уж таких геновариантов с небольшими отличиями их, наверное, на десятки счет идет".

В России с 8 июня наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в РФ выявлено 16 715 новых случаев заражения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 июня заявила, что наиболее интенсивно сегодня в РФ, как и других странах, распространяется индийский штамм коронавируса.