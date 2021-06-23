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Более 10 тысяч военнослужащих задействовано в учении на Курилах

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Двустороннее военное учение, в котором задействованы силы Восточного военного округа (ВВО), Тихоокеанского флота (ТОФ), началось на курильских островах Сахалин, Итуруп и Кунашир и в акватории Японского моря, сообщила в среду пресс-служба ВВО.

"В общей сложности в мероприятии боевой подготовки принимают участие более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота различного назначения", - говорится в сообщении.

На учении "смоделирована исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств".

В ходе розыгрыша практических действий войск предусматривается высадка морских и тактических десантов.

Маневры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа и продлятся пять суток. Учением руководит исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Руководящий состав в ходе учения отработает применение межвидовой группировки войск для обеспечения военной безопасности России на восточных рубежах.

Учение является одним из этапов проверки оперативной и боевой подготовки войск и сил в летнем периоде обучения.

Ранее в ходе учения в центральной части Тихого океана экипажи кораблей группировки ТОФ выполнили артиллерийские стрельбы из автоматической корабельной установки АК-630 и универсальной корабельной установки А-190.

Дальний Восток Курильские острова Тихоокеанский флот

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