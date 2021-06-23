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Россия собралась поставить Белоруссии новые радиолокационные станции

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия прорабатывает вопрос о поставке Белоруссии новых радиолокационных станций, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Мы действительно прорабатываем обширный перечень номенклатуры, который планируем поставить в Белоруссию, в том числе и новые радиолокационные станции российского производства различного назначения", - сказали в ФСВТС в связи с открывающейся в Минске выставкой вооружения и военной техники Milex-2021.

18 июня глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил о планах компании повысить уровень сотрудничества с Белоруссией по ряду направлений. "Компания предлагает Белоруссии комплексные поставки российской продукции военного назначения и специальных средств для всех видов вооруженных сил и других национальных силовых структур", - сказал Михеев.

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21 июня пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" сообщила, что его представители проведут на выставке Milex переговоры по сервисному обслуживанию ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставкам запасных частей и комплектующих. Отдельно планировалось обсудить создание на территории Белоруссии сервисного центра для ремонта и обслуживания ЗРК "Тор".

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей") и комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").

Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. Белоруссия планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолётов, сообщило министерство обороны республики 5 февраля.

Россия Белоруссия

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