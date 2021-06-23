Более 2,3 тыс. случаев COVID-19 выявлено за сутки в Подмосковье

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Еще 2 232 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки, следует из данных регионального оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Общее число случаев заболевания коронавирусом в Московской области превысило 296,5 тыс. человек,.

Скончались 6 384 человек, из них 17 - за прошедшие сутки.

Суточный прирост заболевших в регионе обновляет свое максимальное значение за все время с начала пандемии четвертый день подряд. Предыдущий пик был зарегистрирован накануне, 22 июня. За сутки было выявлено 1 871 новых случаев.