В Петербурге зафиксирован абсолютный максимум температуры для июня

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге зафиксирована самая высокая температура июня за всю историю метеонаблюдений, сообщил "Интерфаксу" в среду главный синоптик города Александр Колесов.

"Столбик термометра в Санкт-Петербурге достиг отметки плюс 34,7 градуса. Побит не только рекорд сегодняшнего дня (плюс 30,7 градусов в 1917 году), но и абсолютный максимум июня", - сказал Колесов.

Он уточнил, что самая высокая в июне температура была зафиксирована в Петербурге 15 июня 1998 года: тогда столбики термометров показали плюс 34,6 градусов.

Колесов добавил, что в ближайшие дни в городе станет немного холоднее.

В минувшую субботу в Петербург пришла аномальная жара: погода ежедневно бьет температурные рекорды.