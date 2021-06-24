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Что произошло за день: четверг, 24 июня

Разъяснения по обязательной вакцинации работников, пошлины на экспорт из РФ металлов и новые правила УЕФА

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников, заявляют в оперштабе со ссылкой на нормативные документы Роспотребнадзора. Отмечается, что обязательная вакцинация касается также самозанятых и работающих удаленно москвичей. Дмитрий Песков разъяснил, что вакцинация от коронавируса добровольная, но представителям сферы услуг, которые не хотят прививаться, следует искать работу в другой сфере.

- В РФ за сутки впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19. За сутки в стране скончались 568 человек - это максимум летальных исходов с конца января. В Москве третий день подряд фиксируется рекордное число смертей от COVID: в городе умерли еще 92 пациента.

- С 1 июля отели Кубани будут принимать только туристов с прививкой или отрицательным тестом на COVID. С 1 августа - только гостей с документом, подтверждающим вакцинацию. В Российском союзе туриндустрии полагают, что это решение может привести к срыву летнего туристического сезона.

- РФ заберет у металлургов свыше 160 млрд руб. через пошлины. Временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии вводятся с целью компенсировать допрасходы, понесенные госзаказчиками на фоне стремительного роста цен. Базовая ставка составит 15%, плюс к ним будет специфическая составляющая. Пошлины будут действовать с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Они не затронут железную руду и железорудные окатыши.

- Джонсон счел законным нахождение эсминца у Крыма из-за непризнания его российским. Британский премьер заявил, что "Дефендер" законно находился в международных водах около Крымского полуострова, поскольку Лондон не признает присоединение Крыма к России. Главком ВМФ РФ обвинил экипаж эсминца в намеренной провокации, Россия поднимет вопрос об инциденте в ОБСЕ.

- УЕФА отменил правило гостевого гола в еврокубках. Теперь при равном исходе двухматчевого противостояния в стадии плей-офф еврокубков будет назначаться дополнительное время, а если оно не выявит победителя, состоится серия пенальти.

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