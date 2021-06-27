Что произошло за день: воскресенье, 27 июня

Антирекорд по смертности от COVID в Москве, секретные документы на автобусной остановке в Англии и видео с Марса

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве зафиксировали абсолютный антирекорд смертности от COVID за сутки. В столице скончались 114 человек. В целом по стране коронавирусом заразились еще 20 538 человек, выздоровели 12 728 человек, еще 599 скончались.

- В Англии на автобусной остановке нашлись секретные документы об эсминце Defender. Как сообщает BBC News, обнаруживший материалы человек передал их журналистам. В документах описываются два варианта маршрута для корабля. Выбор более дальнего пути относительно Крыма, по мнению Лондона, мог быть воспринят как трусость. В материалах также рассматривались три возможные реакции России на маневры эсминца. 23 июня в Минобороны РФ сообщили о предупредительном огне по курсу корабля из-за нарушения им границ в Черном море.

- В Крыму, пострадавшем от наводнения, объявили штормовое предупреждение еще на двое суток.

- Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию от COVID иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих работать.

- Космическое управление Китая опубликовало видео с Марса. На нем запечатлены момент раскрытия парашюта спускаемого аппарата"Тяньвэнь-1", а также выезд марсохода "Чжучжун" на поверхность планеты со звуком и вид на марсианский пейзаж.

- Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем Гран-при Штирии "Формулы-1" в Австрии. Вторым стал британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), третьим - его напарник Валттери Боттас. Никита Мазепин из Haas финишировал последним.

- Серена Уильямс не поедет на Олимпиаду в Токио. Теннисистка не стала рассказывать подробностей, отметив только, что приняла решение "по множеству причин".