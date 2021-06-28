Из-за ажиотажа в петербургских ТЦ ввели предзапись на вакцинацию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Предварительная запись на прививку от коронавируса появилась в торговом центре "Невский проспект", сообщили "Интерфаксу" в комитете по здравоохранению Петербурга.

Собеседник отметил, что подобные меры в ближайшее время могут быть введены и в других торговых центрах, где прививают от COVID-19.

Официальное издание Смольного - "Петербургский дневник" уточняет, что очередь в ТЦ "Невский проспект" расписана на неделю вперед. По данным "Петербургского дневника", предварительная запись также введена в ТРК "Европолис" и "Сити Молл".

К 1 июля в Петербурге собираются открыть дополнительно 17 пунктов вакцинации. В комитете по здравоохранению "Интерфаксу" сообщили, что они появятся в основном частных клиниках, а также в одной ведомственной и в одной государственной. Две точки заработают в ТРК "Заневский каскад" и "Французский бульвар". Через неделю еще два пункта откроются в уличных шатрах. Место пока не определено.

Сейчас в Петербурге работают 27 мобильных пунктов вакцинации. 17 из них - в крупных торговых центрах и гипермаркетах. Пункты также открыты на Московском, Финляндском вокзалах, в Ледовом дворце, в Едином медицинском центре (в здании Единого центра документов) и в библиотеке имени Л.Н.Толстого. Еще два пункта работают на "Газпром Арене", но только в дни матчей футбольной команды "Зенит".

Как пишут городские СМИ, ежедневно в городских ТРЦ прививаются 130-150 человек. Неделю назад было 80-100 посетителей.

По сведениям Смольного, дефицита вакцин нет. По данным на субботу, в Петербург поступило 105 тыс. комплектов доз "Спутник V". Создан запас в количестве 222 тыс. комплектов доз. В то же время межведомственный совет по борьбе с коронавирусом сообщил, что к концу прошлой недели в городе почти не осталось вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

В пятницу, 25 июня, в Петербурге было привито рекордное число граждан - 19,6 тысяч (13,9 тысяч - первично, 5,8 тысяч - второй дозой). Всего в городе с начала вакцинации хотя бы одну дозу прививки получили 849 тысяч человек. Из них 693 тысячи привиты полностью.