Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 28.06В России 5 472 941+21 650В мире 181 093 405+309 458

Петербург нарастит число "коронавирусных" коек до уровня прошлой зимы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге увеличивают число коек для больных COVID-19 на фоне высоких темпов вакцинации.

"Продолжается работа по развертыванию коечных мощностей до уровня минувшей зимы", - сообщил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург" в понедельник.

В РоссииБеглов заявил, что выпускников не заставляли приходить на "Алые паруса"Читать подробнее

Он добавил, что добровольцы возобновили работу в рамках акции "Подвези врача", а в торговых центрах вскоре откроют новые пункты вакцинации.

По словам Беглова, Петербургу необходимо вакцинировать по 20 тыс. человек в день в ближайшие месяцы.

"В прошлую пятницу мы вышли на уровень без малого 20 тысяч вакцинированных за сутки. Важно его поддерживать в ближайшие месяцы, это даст нам возможность сбить третью волну коронавируса", - сказал губернатор.

В минувший четверг Беглов сообщал, что до конца недели в городе планируют развернуть до 10 тыс. инфекционных коек для пациентов с COVID-19. В январе 2021 года в Петербурге было развернуто более 12,5 тыс. коек перед тем, как их начали сокращать.

Петербург коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 28 июня

МИД РФ счел вымогательством требование Чехии о компенсации за Врбетице

Беглов заявил, что выпускников не заставляли приходить на "Алые паруса"

Слуцкий исключил выплату Россией компенсации Чехии по Врбетице

Слуцкий исключил выплату Россией компенсации Чехии по Врбетице

Адвокат Жданова заявил о его готовящемся заочном аресте

Центр "Вектор" подал документы для регистрации еще одной COVID-вакцины

Пандемия коронавируса

В Псковской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Из-за ажиотажа в петербургских ТЦ ввели предзапись на вакцинацию

Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил, что в РФ никто не умер из-за вакцинации от COVID

Минздрав сообщил, что в РФ никто не умер из-за вакцинации от COVID
Пандемия коронавируса

Прививку от коронавируса сделали 23 млн россиян

Прививку от коронавируса сделали 23 млн россиян
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');