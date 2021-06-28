Петербург нарастит число "коронавирусных" коек до уровня прошлой зимы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге увеличивают число коек для больных COVID-19 на фоне высоких темпов вакцинации.

"Продолжается работа по развертыванию коечных мощностей до уровня минувшей зимы", - сообщил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург" в понедельник.

Он добавил, что добровольцы возобновили работу в рамках акции "Подвези врача", а в торговых центрах вскоре откроют новые пункты вакцинации.

По словам Беглова, Петербургу необходимо вакцинировать по 20 тыс. человек в день в ближайшие месяцы.

"В прошлую пятницу мы вышли на уровень без малого 20 тысяч вакцинированных за сутки. Важно его поддерживать в ближайшие месяцы, это даст нам возможность сбить третью волну коронавируса", - сказал губернатор.

В минувший четверг Беглов сообщал, что до конца недели в городе планируют развернуть до 10 тыс. инфекционных коек для пациентов с COVID-19. В январе 2021 года в Петербурге было развернуто более 12,5 тыс. коек перед тем, как их начали сокращать.