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Путин подписал закон об "отвязке" прохождения техосмотра от полиса ОСАГО

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает российских автовладельцев от необходимости предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о своевременном прохождении техосмотра.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из закона о безопасности дорожного движения исключается норма о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО. Также вводится ряд корреспондирующих поправок в закон об ОСАГО. Норма вступит в силу с 22 августа 2021 года.

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О необходимости "разорвать" обязательную "связку" - оформление полиса ОСАГО и предоставление в этот момент водителем диагностической карты с подтверждением своевременного прохождения ТО - ранее просили регулятора и законодателей Российский союз автостраховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

"Реформа техосмотра, как и всякая иная, на первом этапе реализации может сопровождаться сложностями. В любом случае, столкнувшись с затруднениями при оформлении диагностических карт по тем или иным причинам, водители в дополнение не должны получать проблемы, связанные с оформлением договоров ОСАГО. Закон об ОСАГО требует доступности приобретения обязательных полисов для водителей, он квалифицирует выезд без полиса ОСАГО на дорогу как правонарушение", - пояснял ранее "Интерфаксу" президент этих страховых союзов Игорь Юргенс.

Согласно положениям нового закона о техосмотре, с 1 марта этого года все диагностические карты на автомобили оформляются в электронном виде. По решению правительства водители-физлица, для которых подошел срок проведения ТО к моменту вступления закона в силу, получили отсрочку до 1 октября этого года. Полностью вступили в силу положения о проведении ТО на общественном автотранспорте. Порядок контроля за проведением самих операций техосмотра возложен на ГИБДД.

Владимир Путин

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