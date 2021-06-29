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Кремль признал, что не удастся привить 60% россиян к осени

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - - В Кремле заявили, что добиться 60-процентной вакцинации россиян к осени не удастся, и сроки этого процесса сдвигаются.

"Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе стало расти более или менее количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была низкой", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, удастся ли так, как и планировалось, добиться вакцинации 60% населения РФ к осени.

Представитель Кремля при этом отметил, что этот вопрос надо адресовать в оперативный штаб.

Отметив положительную динамику в процессе вакцинации россиян, Песков признал при этом, что "эти сроки будут сдвигаться вправо".

Он также вновь заверил, что дополнительные ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией в России, на федеральном уровне пока вводить не планируется. По его словам, подобные решения принимаются на уровне регионов в зависимости от ситуации.

В январе 2021 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ в этом году от коронавируса может быть привито 60% населения. Тогда она заявляла, что на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами "звучало несколько цифр, чтобы 60-80-90 процентов, всех привить".

Дмитрий Песков коронавирус

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