Федеральный список "Коммунистов России" на думских выборах возглавил Сурайкин

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Предвыборный съезд "Коммунистов России" решил, что федеральный список партии на выборах в Госдуму возглавят председателя ЦК Максим Сурайкин и четыре его заместителя - Руслан Хугаев, Илья Ульянов, Сергей Малинкович и Ярослав Сидоров, сообщили в партии.

Всего в общефедеральную часть списка вошли 15 человек.

В ходе съезда будет утвержден общефедеральный список кандидатов, в который войдут 400 представителей партии. Они будут разделены на 68 региональных групп.

По закону, партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента о назначении выборов. Все съезды должны проходить в очном режиме.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.