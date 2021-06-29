Допросы главреда и журналистов "Проекта" завершились

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Москве полиция допросила главного редактора издания "Проект" Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина, а также журналистку Марию Жолобову, допросы завершились. До этого у них дома прошли обыски и была изъята компьютерная техника и носители информации.

Баданина допросили как свидетеля по делу о клевете в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера, сообщила "Интерфаксу" Галина Арапова - директор Центра защиты прав СМИ (признан в России иноагентом), адвокаты которого оказывают правовую помощь журналисту.

"Наш адвокат Анна Богатырева сообщила, что в результате Баданина допросили в качестве свидетеля, протокол допроса составлен как допрос свидетеля. Уже вышли из отдела полиции", - сказала Арапова.

Адвокат журналистки Марии Жолобовой - Василий Кушнир также сообщил, что ее допрос завершен, "статус свидетеля остался, показаний по сути дела не давали, сославшись на 51 статью Конституции". После допроса ее отпустили.

В ГУ МВД Петербурга и Ленинградской области объяснили, что следственные действия с журналистами проводятся по уголовному делу о клевете, возбужденному по жалобе гражданина. Ложную информацию о себе он увидел в фильме, который вышел на телеканале "Дождь". В полиции выяснили, что авторами фильма были Баданин и Жолобова.

Адвокаты журналистов сказали, что на фильм пожаловался петербургский предприниматель Илья Трабер. Он проходит по делу как потерпевший. Фильм вышел в эфир в 2017 году.

Михаил Рубин, обыски у которого уже тоже завершились, отметил, что в создании фильма он не участвовал.

Глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что сроки давности по делу о клевете, в рамках которого проводятся сегодня обыски и допросы у журналистов "Проекта", истекли в 2019 году.

"Сюжет о питерском бизнесмене Илье Трабере, на основании которого было возбуждено уголовное дело о клевете (часть 5 статьи 128.1 УК РФ) вышел 24 августа 2017 года на телеканале "Дождь". Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в ноябре 2017 года по заявлению самого Трабера", - напомнил Чиков. По его словам, по этому делу в течение 2018 года журналистов, в том числе Романа Баданина, Николая Ковалькова, Марию Жолобову и продюсера Дарью Жук вызывали на допросы.

"Но главное в том, что до 14 января 2021 года часть 5 статьи 128.1 УК РФ относилась к категории небольшой тяжести. Срок давности привлечения к уголовной ответственности по ней - 2 (два) года. В декабре в санкцию внесены изменения, появилось наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Она сразу перешла в категорию средней тяжести. Однако к событиям 2017 года все равно применяется прежняя редакция", - добавил глава "Агоры".

В Кремле не увидели связи обысков у журналистов и их допросов с расследованиями "Проекта". Последнее расследование, вышедшее в день обысков, посвящено главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину по работе в Петербурге известно имя Ильи Трабера, который "играл определенную роль в экономической жизни" региона. Однако Песков не в курсе, были ли у них близкие деловые или дружеские отношения.