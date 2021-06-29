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Суд признал банкротом подрядчика Минобороны ПАО "Тантал"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Саратовской области признал банкротом ПАО "Тантал" (Саратов) и ввел на предприятии конкурсное производство на 6 месяцев, говорится в картотеке арбитражных дел.

"Тантал" выпускает электронику и средства связи для систем вооружения по заказу Минобороны. В компании ранее была введена процедура наблюдения. В мае кредиторы согласились ее обанкротить.

Арбитражный управляющий должника, проведя финансовый анализ, сделал вывод, что бухгалтерскую отчетность "Тантала" невозможно проверить: не хватает документов, говорится в решении суда. Арбитражный управляющий сделал вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника и попросил суд ввести конкурсное производств.

На момент проведения первого собрания кредиторов в реестр требований к должнику была включена задолженность "Тантала" в размере 1,075 млрд рублей, из которой 576 млн рублей (53,5%) - перед Промсвязьбанком, 207,2 млн рублей (19,3%) - перед Сбербанком, 210,5 млн рублей (19,6%) - перед банком "Уралсиб".

Банкротство "Тантала" инициировало в апреле 2019 года ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" с суммой требований к должнику 16,34 млн рублей. Арбитражный суд Саратовской области ввел процедуру наблюдения на "Тантале" в октябре 2020 года. Акции саратовского "Тантала" были исключены из листинга Мосбиржи.

"Тантал" на протяжении последних лет по ряду объективных и субъективных причин, связанных со снижением объемов выпуска спецпродукции, утерей рынка гражданской продукции, неэффективным управлением со стороны акционера, низкой загруженностью производственных мощностей и других причин находится в крайне тяжелом финансово-экономическом положении.

В 2019 году предприятие получило выручку 55,099 млн рублей (758,927 млн рублей в 2018 году), чистый убыток составил 199,892 млн рублей (40,393 млн рублей годом ранее).

"Тантал" - научно-производственная холдинговая компания, объединяющая более двух десятков дочерних предприятий. Основное направление деятельности - разработка и производство электроники и средств связи по заказу министерства обороны РФ для современных систем вооружения. Бенефициаром компании является председатель совета директоров ПАО "Тантал", генеральный конструктор Александр Ляшенко.

В отчете компании за второй квартал 2020 года говорится, что 69,48% уставного капитала ПАО принадлежит ЗАО "Тантроникс", 74% уставного капитала которого принадлежит Ляшенко, 26% - Надежде Ляшенко.

Тантал Саратовская область Минобороны Александр Ляшенко Тантроникс

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