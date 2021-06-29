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"Яблоко" попросило генпрокурора установить организаторов "Алых парусов"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой установить и привлечь к ответственности тех, кто организовал и разрешил проведение фестиваля "Алые паруса" в Санкт-Петербурге 25 июня.

"Требую установить и привлечь к ответственности лиц, принявших решение о проведении культурно-массового мероприятия "Алые паруса" в Санкт-Петербурге 25 июня 2021 года в традиционном формате", - говорится в обращении, с которым ознакомился "Интерфакс" во вторник.

Отмечается, что обращение Рыбакова направлено Краснову в связи с возможным нарушением режима повышенной готовности, установленного постановлением правительства Санкт-Петербурга.

В обращении отмечается, что в фестивале "Алые паруса", по оценке комитета по образованию Санкт-Петербурга, приняли участие 40 тыс. человек. При этом, согласно данным оперштаба по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге, в городе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом.

"Анализ фотографий и видеоматериалов, опубликованных в многочисленных СМИ, свидетельствует о том, что на празднике "Алые паруса" социальное дистанцирование и масочный режим не соблюдались", - отмечается в документе.

Петербург Яблоко Алые паруса

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