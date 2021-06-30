Губернатор Кузбасса разрешил отпраздновать 300-летие региона

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев своим распоряжением разрешил провести с 6 по 10 июля мероприятия, посвященные 300-летию образования региона. Документ опубликован на сайте областного правительства.

Программа праздника включает торжественный прием, праздники в муниципалитетах региона, фестиваль национальных культур, концерт звезд российской эстрады и салют.

По данным областной администрации, в Кузбассе растет заболеваемость COVID-19. За прошедшие сутки там было выявлено 165 случаев заражения, хотя до 18 июня фиксировалось менее сотни новых случаев в сутки.

Всего в Кемеровской области с начала пандемии было выявлено 40 115 случаев COVID-19, умерли 819 заболевших.

29 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что недопустимо проводить массовые мероприятия в регионах с тяжелой эпидемиологической обстановкой. Она сказала, что подготовила проект своего постановления, в котором будут уже не рекомендации, а требования к регионам соблюдать все правила с учетом обстановки.

В Петербурге в конце июня провели масштабный праздник выпускников школ "Алые паруса" с участием около 40 тысяч человек. Губернатор региона Александр Беглов объяснил, что власти разрешили праздник по просьбам родителей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на мероприятии соблюдались предписания Роспотребнадзора.