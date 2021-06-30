Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:20Заразились
на 29.06В России 5 493 557+20 616В мире 181 764 498+338 713

Губернатор Кузбасса разрешил отпраздновать 300-летие региона

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев своим распоряжением разрешил провести с 6 по 10 июля мероприятия, посвященные 300-летию образования региона. Документ опубликован на сайте областного правительства.

Программа праздника включает торжественный прием, праздники в муниципалитетах региона, фестиваль национальных культур, концерт звезд российской эстрады и салют.

По данным областной администрации, в Кузбассе растет заболеваемость COVID-19. За прошедшие сутки там было выявлено 165 случаев заражения, хотя до 18 июня фиксировалось менее сотни новых случаев в сутки.

Всего в Кемеровской области с начала пандемии было выявлено 40 115 случаев COVID-19, умерли 819 заболевших.

29 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что недопустимо проводить массовые мероприятия в регионах с тяжелой эпидемиологической обстановкой. Она сказала, что подготовила проект своего постановления, в котором будут уже не рекомендации, а требования к регионам соблюдать все правила с учетом обстановки.

В Петербурге в конце июня провели масштабный праздник выпускников школ "Алые паруса" с участием около 40 тысяч человек. Губернатор региона Александр Беглов объяснил, что власти разрешили праздник по просьбам родителей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на мероприятии соблюдались предписания Роспотребнадзора.

Хроника коронавируса. Июнь.

20
Жители британского Блэкпула возвращаются на пляжи после постепенного ослабления ограничений28 июня. В австралийском штате Новый Южный Уэльс введен двухнедельный карантин из-за новой вспышки коронавируса COVID-19. На фото: Сидней в период действия локдауна. 24 июня. В Новосибирске усилены проверки масочного режима в общественном транспорте.23 июня. В Непале началась вторая фаза вакцинации против COVID-19 для пожилых граждан.22 июня. Дезинфекция пляжа "Приморский" в городе Сочи.21 июня. Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир.20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующий возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Жители британского Блэкпула возвращаются на пляжи после постепенного ослабления ограничений
Хроника 09 января 2020 года – 30 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Кузбасс Кемеровская область Сергей Цивилев коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 30 июня

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации

Получивших гранты на ИП матерей-одиночек предложили не лишать пособий на детей

Минобороны РФ опровергло имитацию атаки на фрегат ВМС Нидерландов

"Яблоко" попросило генпрокурора установить организаторов "Алых парусов"

Что произошло за день: вторник, 29 июня

Туроператоры назвали катастрофическим падение продаж на курорты Кубани

Туроператоры назвали катастрофическим падение продаж на курорты Кубани

В Ростове-на-Дону арестовали предпринимателя по подозрению в госизмене

Отели Кубани отказались размещать непривитых пилотов и бортпроводников

Бывший директор ФБК Жданов заочно арестован

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');