Министр труда потребовал поменять астраханские критерии для выплат на детей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Установленные в Астраханской области критерии для назначения выплат на детей от трех до семи лет, где есть требование о наличии дохода за 12 месяцев, противоречат федеральным нормам и будут изменены в кратчайшие сроки, пообещал министр труда Антон Котяков.

На "прямой линии" с президентом жительница Астрахани пожаловалась Владимиру Путину, что людям отказывают в выплатах, если они не могут подтвердить получение доходов за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет. Президент пообещал поручить правительству с этим разобраться.

Котяков заявил, что заявительница "абсолютно права".

"Требование о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет противоречит правилам предоставления этих выплат, установленных на уровне федерации", - сказал министр.

Он потребовал, чтобы регион в кратчайшие сроки поменял нормы, противоречащие федеральному законодательству, и дал возможность нуждающимся семьям получить положенные им выплаты".

Глава Минтруда добавил, что "даже если заявитель работал один месяц - он имеет право на назначение выплаты".

"Кроме того, пособие может назначаться даже при отсутствии дохода, если для этого были объективные причины - человек ухаживал за ребенком в возрасте до 3 лет, был зарегистрирован в центре занятости в качестве безработного, проходил срочную службу или длительное лечение", - уточнил он.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин начал разбираться с выплатами , сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проверку по жалобе начала и областная прокуратура.

С 1 апреля выплачиваются пособия на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях, сумма варьируется в зависимости от доходов семьи и может составлять 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума.