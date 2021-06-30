Ночной рейд на улице Рубинштейна выявил четыре бара-нарушителя

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге чиновники, полицейские и налоговики провели в ночь на 30 июня рейд по барам на улице Рубинштейна и выявили четырех нарушителей, "Интерфаксу" в администрации Центрального района Петербурга.

"Сразу в нескольких заведениях "барной" улицы Петербурга шла незаконная торговля алкоголем, а кассовый аппарат и вовсе отсутствовал. Другие нарушители принимали гостей после двух часов ночи", - сказал собеседник агентства.

Также в барах не использовались маски, не было санитайзеров и специальной разметки на полу.

Проверку провели сотрудники сотрудников районной администрации, полиции, налоговой службы, городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Они осмотрели восемь десятков заведений.

В районной администрации уточнили, что после проверки первого заведения на улице Рубинштейна "моментально все позакрывались". По итогам рейда изъято более 50 литров алкоголя. В полицию доставлены несколько сотрудников заведений - мигрантов из стран СНГ, у которых не оказалось разрешительных документов на работу.

Составлено четыре протокола. Владельцам заведений грозит административное наказание. Штрафы для должностных лиц могут составить до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей

Полиция также пресекла исполнение песен уличными музыкантами, им пока только сделали предупреждения.

Согласно постановлению правительства Петербурга, работа предприятий общественного питания запрещена с двух часов ночи до шести утра. Исключение составляет только работа по обслуживанию навынос.