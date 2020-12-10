Власти Петербурга сочли оправданным применение силы при рейде по барам

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга в ходе рейда применили силу к посетителям одного из баров оправданно, однако этот случай – единичный, заявил руководитель городского ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.

Ранее в петербургских телеграм-каналах и СМИ появилось видео, на котором сотрудники правоохранительных органов применяют силу и спецсредства к посетителям одного из баров в центре города, лежащим на полу.

"Хотелось бы отметить одно: сила применялась всего лишь один раз, и она была применена в ответ на те неправомерные действия, которые (допустили) сами так называемые предприниматели", - сказал Ситов на онлайн-брифинге в четверг.

Он уточнил, что речь идет о баре Commode на улице Рубинштейна.

"Тяжело назвать их предпринимателями. Тот бар, который все обсуждали, не обладал кассовой техникой. Он расположен в жилом доме, работает без лицензии на алкоголь. Они нарушают все: фактически, никакой связи с предпринимательским сообществом у большинства баров, которые подвергаются проверкам в ночное время, нет", - подчеркнул он.

"Сила в ответ применялась, по нашим данным, адекватная. Ведутся следственные действия. Я думаю, что по их окончанию мы увидим официальный вердикт Следственного комитета и судебных органов, и сможем еще раз вернуться к рассмотрению этой проблемы", - добавил Ситов.

По его словам, в Петербурге проверено более 50 тысяч объектов, и составлено 1,2 тысячи протоколов, что говорит о сознательности бизнес-сообщества.

"Пока, по нашим данным, все ведется очень адекватно. Никаких серьезных жалоб от предпринимателей мы не получаем", - отметил Ситов.

В ночь на 9 декабря сотрудники СК, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд по барам в центре города. В результате удалось выявить три заведения в центре города, которые работали, несмотря на ограничения Смольного. Несколько человек были доставлены в полицию. Возбуждено два уголовных дела по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору)".

Согласно постановлению правительства Петербурга, в рамках борьбы с распространением коронавируса работа ресторанов и баров в городе ограничена до 23:00.

Кроме того, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

Между тем более множество баров и ресторанов Петербурга заявили о планах работать в новогоднюю ночь вопреки запрету городских властей.