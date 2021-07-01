Правительство вскоре утвердит документы, облегчающие подключение домовладений к газу

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акты правительства, облегчающие подключение домовладений к газораспределительным сетям, будут приняты в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным.

В ходе прямой линии жители поселка Медный Рудник Свердловской области и города Усть-Джегуты Карачаево-Черкесской республики сообщили о проблемах при подключении. Новак поручил обеспечить газификацию в этих населённых пунктах в максимально короткие сроки.

"Мы уже связались с региональными властями и организациями, ответственными за газификацию, - дано поручение осуществить газификацию в максимально короткие сроки. При этом возможность подключиться к газу получат все жители этих населенных пунктов в соответствии с новыми правилами, т.е без оплаты доведения газопровода до участка", - сообщил вице-премьер.

"В ближайшее время будут приняты акты правительства, которые позволят значительно облегчить подключение домовладений к газораспределительным сетям", - добавил он.

Как сообщалось, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах бесплатную для населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, при подаче такой заявки. Принятая в апреле правительством "дорожная карта" ускоренной газификации определила критерии такого подключения - это земельные участки, расположенные на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубических метров в час. Инвестиции в мероприятия по догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах в 2021-2022 годах предварительно оцениваются в 100 млрд рублей.

В ходе "прямой линии" Путин отметил, что бесплатная и ускоренная догазификация в первую очередь распространяется на домовладения, а не на садовые товарищества, но допустил, что могут быть сделаны "дополнительные шаги и по другим направлениям".

Президент добавил, что задача газификации садовых товариществ будет реализовываться в рамках действующих программ газификации на период до 2025 года, это касается субъектов РФ, где есть централизованное газоснабжение.

Путин также рассказал, что недавно обсуждал с некоторыми членами правительства подготовку единого типового договора для проведения догазификации. "Все, что связано с обустройством участка, делали по едином плану, по централизованному плану закупок. Обсуждается, чтобы делать это в рамках одного договора, чтобы минимизировать затраты, чтобы не было необоснованного завышения цен", - говорил он.