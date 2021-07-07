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Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Коми

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Решение об обязательной вакцинации от коронавируса приняли в Коми для ряда категорий граждан, большинству из них завершить прививку двумя компонентами следует до конца августа, говорится в постановлении главного санитарного врача региона.

Прививки против коронавируса в обязательном порядке будут делать тем, кто работает в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли и общепита, общественного транспорта и такси, бытовых услуг, салонах красоты, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах, гостиницах. Также это коснется сотрудников клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, многофункциональных центров предоставления услуг, культурных, выставочных, просветительских мероприятий и досуговых организаций.

Кроме того, привиться от коронавируса должны госслужащие, работники органов власти и подведомственных организаций. Сделать прививки первым компонентом необходимо до 6 августа, вторым - до 27 августа. В эти сроки планируется вакцинировать не менее 60% от общей численности сотрудников.

В документе отмечается, что эпидемиологическая ситуация в Коми расценивается как неблагополучная. Зарегистрирован рост недельной заболеваемости на 79,2%, суточной - с 15,9 до 32,11%. Больше всего болеют люди в возрастных категориях 18-29 и 30-49 лет. Сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ, фиксируется больше внебольничных пневмоний, выросли объемы госпитализации. Установлен рост числа заболевших среди работников торговли, общепита, бытовых, культурно-досуговых, офисных услуг.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 07 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Коми Коронавирус

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