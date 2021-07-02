Туристам с 1 августа разрешат привиться по приезде на Кубань

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Туристы, которые будут приезжать в Краснодарский край, с 1 августа получат возможность привиться от коронавируса на месте, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 июля Кубань ужесточила правила въезда в регион в связи с пандемией.

По словам Голиковой, оперштаб при федеральным правительством решил скорректировать выпущенное на прошлой неделе постановление главного санитарного врача Краснодарского края о том, с 1 августа курорты могут посещать только вакцинированные граждане, имеющие медотвод или переболевшие, но у них должен быть ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда на курорт.

"Начиная с 1 августа, наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат о вакцинации, ПЦР-тест. Невакцинированным гражданам будет предоставлена возможность пройти вакцинацию (на месте)", - сказал Голикова журналистам.

Непривитым туристам можно будет вакцинироваться в течение трех дней "с момента прибытия на территории Краснодарского края".

"Мы достаточно долго обсуждали, считаем, что это мера абсолютно необходимая, количество отдыхающих очень большое, чтобы обезопасить отдыхающих вокруг и обезопасить самих себя можно этой предоставляемой возможностью воспользоваться", - отметила Голикова.

Тем, у кого медицинский отвод от прививки, при въезде в региону нужно иметь ПЦР -тест, действительный 72 часа, добавила вице-премьер.

24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля отели региона будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию, а с 1 августа - только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки.

30 июня Кубань смягчила требования для туристов, теперь в июле они смогут заселяться в отели не только с ПЦР-тестом и сертификатом вакцинации, но и справкой о перенесенном коронавирусе, полученной в медучреждении или распечатанной с портала госуслуг. Предполагалось, что в августе заселение возможно только с сертификатом или справкой о болезни, ПЦР-тесты приниматься не будут.