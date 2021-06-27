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Минобрнауки РФ не стало связывать вопрос поступления в вузы с вакцинацией

Минобрнауки РФ не стало связывать вопрос поступления в вузы с вакцинацией
Прослушивание абитуриентов для поступления в ГИТИС. Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - При поступлении в вузы у абитуриентов не будут требовать пройти вакцинацию от коронавируса, так как большинство подают документы удаленно, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Вопрос поступления никак не связан с вакцинацией сегодня, потому что абсолютное большинство выпускников подают документы удаленно", - сказал он в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин", на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.

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В ряде регионов России из-за усложнения ситуации с коронавирусом была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в частности в столице и Подмосковье.

Совет ректоров Москвы и Московской области также предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы начать учебный год в смешанном формате и допускать к занятиям только тех студентов, кто прошел получил прививки от коронавируса. Между тем окончательного решения по этому вопросу пока нет.

22 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, отвечая на вопрос "Интерфакса", что студентам необходимо обязательно вакцинироваться перед началом учебного года.

Ранее в воскресенье оперативный штаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 20 538 случаев. За минувшие сутки после болезни выздоровели 12 728 человек, еще 599 скончались.

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Минобрнауки Валерий Фальков Коронавирус

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