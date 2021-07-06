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Рособрнадзор заявил, что результаты ЕГЭ не ухудшились из-за пандемии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) соотносятся с результатами прошлых лет, пандемия не повлияла на общий уровень знаний учащихся, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Все на уровне статистических погрешностей, результаты не провалились, вузы точно будут набирать ребят с соизмеримыми балами, есть даже более выигрышные позиции", - сказал Музаев на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что из-за пандемии COVID-19 и частичного перевода школ на дистанционное обучение "за результат 2021 года было боязно, но опасения не оправдались".

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"Результаты хорошие, это достижения не только учащихся и родителей, но всего бы этого не произошло, если бы не воля, не желание наших учителей", - добавил он.

По словам главы Рособрнадзора, всего в сдаче ЕГЭ в текущем году приняли участие свыше 681 тыс. человек, более 624 тыс. - это выпускники этого года. Одна из участниц - выпускница из Ростовской области Алика Осадчая - получила 400 баллов по четырем предметам: по русскому и английскому языкам, обществознанию и литературе.

Музаев сообщил, что в этом году увеличилось число выпускников, сдающих литературу, информатику, математику, также "подросла физика, незначительно - обществознание и английский язык", но самым массовым был ЕГЭ по русскому языку, так как этот предмет обязателен для всех участников экзамена.

Нарушения во время сдачи ЕГЭ

Говоря о нарушениях, глава Рособрнадзора сказал, что среди новшеств этого года - использование выпускниками "раций, мини-наушников", и, традиционно, телефонов. Из презентации Музаева следует, что за нарушения с ЕГЭ было удалено 939 человек, среди них 422 - за использование средств связи, 398 - за шпаргалки, 119 - за иные нарушения. По условиям ЕГЭ участники не имеют права пользоваться средствами связи во время сдачи или написания экзамена.

Музаев напомнил, что в текущем году, как и в 2020 году, ЕГЭ прошел при строгом соблюдении мер эпидбезопасности по коронавирусу, что "позволило пройти экзамен без серьезных локальных вспышек".

По его словам, из всех участников ЕГЭ из-за COVID-19 515 человек будут сдавать экзамен в дополнительные дни, среди них "те, кто находился на карантине или заболел в период сдачи ЕГЭ". Наибольшее количество таких выпускников в Москве.

В этом году по решению Минпросвещения и Рособрнадзора все выпускники, планирующие далее поступление в вузы, сдавали только один обязательный ЕГЭ - по русскому языку, остальные предметы по выбору.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходил с 31 мая по 2 июля. На следующей неделе будут три дополнительных дня ЕГЭ для выпускников, кто по состоянию здоровья или по иным причинам не смог сдавать экзамен в основной период.

Рособрнадзор Анзор Музаев Коронавирус ЕГЭ

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