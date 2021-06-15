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Рособрнадзор отметил, что пандемия не ухудшила результаты ЕГЭ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Предварительные итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку, литературе, географии и химии соотносятся с результатами предыдущих лет, пандемия коронавируса не повлияла на полученные результаты, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Были опасения, что (из-за перевода школ на дистанционное обучение из-за коронавируса - ИФ), в этом году результаты ЕГЭ будут хуже. (...) Падения результатов не произошло, это серьезное достижение в пандемийный год", - сообщил Музаев на пресс-конференции во вторник.

Музаев сообщил о росте числа выпускников, получивших высокие баллы по итогам сдачи обязательного ЕГЭ по русскому языку, а также по литературе, географии и химии.

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"Это заслуга наших учителей", - добавил он.

По словам главы Рособрнадзора,"ЕГЭ по русскому сдавали почти 654 тыс. участников". "Средний тестовый балл составил 71,4 (на 0,2 ниже, чем в 2020 году)", - сказал Музаев.

"По итогам основных дней экзаменов почти 189 тыс. высокобалльников, и 3 591 человек показали стобалльный результат", - уточнил он.

ЕГЭ по русскому языку был самым массовым экзаменом, результат выпускники получат 22-23 июня.

Глава Рособрнадзора также сообщил, что, в целом, о стабильности результатов свидетельствуют также предварительные результаты ЕГЭ по литературе, географии и химии, которые выпускники школ сдавали самими первыми.

"Предварительные результаты ЕГЭ по литературе, географии и химии, прошедших 31 мая, соотносятся с результатами 2020 и 2019 годов и не демонстрируют существенного роста или снижения", - сказал Музаев.

Результаты ЕГЭ по литературе, географии и химии выпускники получат не позднее 17 июня.

В этом году по решению Минпросвещения и Рособрнадзора все выпускники, планирующие далее поступление в вузы, сдают только один обязательный ЕГЭ - по русскому языку, остальные предметы по выбору.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля (с 28 июня по 2 июля резервные дни сдачи экзамена). На участие в экзаменах основного периода зарегистрированы более 724 тыс. человек, среди них есть и выпускники прошлых лет.

Хроника 09 января 2020 года – 15 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Анзор Музаев Рособрнадзор ЕГЭ Коронавирус

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