Российские ученые сочли хронические заболевания показанием к вакцинации

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ученые считают, что хронические заболевания в большинстве своем не являются препятствием к вакцинации от коронавируса: людям из групп риска лучше задуматься об угрозе тяжелого течения инфекции.

"Я не знаю каких-либо значимых сопутствующих заболеваний, которые являются противопоказанием для вакцинации. В инструкциях обычно пишут людям с какими-то хроническими заболеваниями делать с осторожностью", - заявил на вебинаре Новой лиги университетов директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук.

Как отметил вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Михаил Гельфанд, сведений о том, что вероятность побочных эффектов от прививок у людей с хроническими заболеваниями "существенно увеличивается", пока нет. "Точно известно, что этим людям болеть нельзя. Поэтому в каких-то странах при дефиците вакцин как раз начинают с вакцинации групп риска", - сказал он.

Ученые считают, что при принятии решения о вакцинации людям, особенно из групп риска, следует сопоставить вероятность побочных эффектов от прививок с возможностью тяжелого течения инфекции и летального исхода.

"Как мы знаем, смертность от коронавируса порядка 1%. То есть примерно один случай смерти на сто заболевших. И вот выбор: на одной чаше весов вероятность тяжелых осложнений после вакцинации, примерно 1 на 100 тысяч, а на другой – риск умереть, один на 100. Разница рисков в три порядка", - отметил профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

По мнению ученых, остерегаться вакцинации имеет смысл людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине с аналогичными компонентами, а также имеющим тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Под вопросом люди с аутоиммунными заболеваниями.

Вакцинирующимся не стоит опасаться "случайных последствий" введения прививки.

"Гарантировать отсутствие таких последствий можно разными способами: эпидемиологически (очень много народу привилось, и никакой "кусочек белка, кодируемый вакциной" ни с чем у них "криво не провзаимодействовал"), опираясь на исторический прецедент (в случаях с другими вакцинами такого не было), исходя из общебиологических соображений (про подобные "случайные взаимодействия" нам в науке не сообщают)", - пояснил Гельфанд.

Барчук в свою очередь добавил, что не следует бояться и долгосрочных побочных эффектов от прививок. "Когда мы говорим о вакцинах, если и появляются нежелательные эффекты, они появляются сразу", - сказал он.

Ученые уточнили, что список противопоказаний к вакцинации формируется на основании клинических испытаний, с учетом категорий людей, на которых препараты не испытывали. Также разработчики опираются в этом вопросе на опыт предшественников и данные о нежелательных проявлениях других, уже проверенных вакцин. В дальнейшем, с ходом клинических исследований, списки противопоказаний, как правило, сокращаются.

"Страх вакцинации психологически оправдан, но содержательной причины бояться нет", - заключил Гельфанд.