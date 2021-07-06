Новые меры по упрощению прохождения ТО вынесут на обсуждение осенью

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Рабочая группа при Минтрансе РФ осенью определит перечень инициатив в сфере усовершенствования техосмотра (ТО) для дальнейшей реализации на практике, сообщил "Интерфаксу" заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Он напомнил, что соответствующая рабочая группа при Минтрансе была создана по поручению заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина: "Группа аккумулирует предложения по двум направлениям: связанные с упрощением порядка организации техосмотра для операторов ТО, а также связанные с упрощением прохождения ТО владельцами легкового транспорта. Осенью этого года рабочей группе предстоит определить, какие из представленных предложений следует предложить правительству для реализации на практике".

Первое значимое изменение для владельцев легкового транспорта вступит в силу с 22 августа этого года, отметил Ефремов. Президентом РФ подписан закон об "отвязке" с этой даты полиса ОСАГО от диагностической карты. Заключение договора ОСАГО с этого момента не требует предоставления страховщику подтверждения своевременного прохождения ТО. "В настоящее время действует мораторий на "связанность" полисов ОСАГО и диагностической карты для автовладельцев-физлиц. Но эта мера вводилась как временная - с 1 февраля до 30 сентября 2021 года. С 22 августа такая увязка двух документов по закону вообще перестает действовать", - пояснил представитель РСА. При этом обязанность своевременного прохождения ТО для автовладельцев пока сохраняется.

В одном из предложений, которые рассматривает рабочая группа при Минтрансе РФ по техосмотру, содержится инициатива "о придании добровольного характера прохождения ТО частными владельцами легкового автотранспорта", сказал Ефремов. Такое предложение, по его словам, "может быть включено в пакет инициатив по изменению условий прохождения ТО автомобильным транспортом к осени этого года", но "данная инициатива пока не получила официальной поддержки".

По оценке Ефремова, это изменение окажется значимым для автовладельцев, если будет принято. Однако оно "не отменит установленного законом об ОСАГО порядка, согласно которому страховщики ОСАГО наделяются правом регрессного требования к виновнику аварии после проведения выплаты пострадавшему, если будет установлено, что авария произошла из-за технических неисправностей автомобиля", отметил представитель РСА. Он добавил, что за проведение техосмотра на автотранспорте отвечает ГИБДД, это положение не подлежит пересмотру. За аккредитацию операторов ТО по закону отвечает РСА.

С 1 сентября этого года операторы ТО ожидают вступления в силу изменений в закон о проведении техосмотра, которые облегчат жизнь операторам ТО, сказал Ефремов. "В частности, смягчаются требования к помещениям, где проводится ТО, к оснащению инженерными коммуникациями. По закону о техосмотре РСА проводит аккредитацию операторов ТО, а затем проверяет соответствие заявленных операторами в ходе аккредитации условий реальным. Мы видим, что ряд операторов медлит с обращением в РСА по поводу проведения такой проверки, ожидая 1 сентября, когда требования проведения ТО по закону будут смягчены", - продолжил он.

В общем пакете предложений могут оказаться и связанные с ценообразованием в сфере техосмотра, тема активно обсуждается экспертами.

Ефремов добавил, что рабочая группа Минтранса обсуждает еще одну инициативу - о передаче возложенных законом на РСА полномочий в сфере техосмотра Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации). Такое решение, по его словам, потребует принятия соответствующих изменений в закон. "Если такая инициатива получит поддержку правительства, для ее реализации потребуется принятие законодательных изменений, а также выделение Росаккредитации дополнительного финансирования на новый вид деятельности. Подготовка займет от года до двух лет", - предположил Ефремов.

Ранее представитель службы на встрече с операторами ТО уточнил, что дополнительное финансирование ведомству в том числе потребуется для создания штата экспертов, для формирования и поддержания информационной базы по операторам техосмотра и для учета расходов.

Новый федеральный закон о техосмотре вступил в силу в марте 2021 года, он существенно ужесточает требования к порядку проведения техосмотра для легкового и пассажирского автотранспорта, повышает уровень контроля за проведением ТО.