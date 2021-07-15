Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В МВД России считают возможным ввести меры стимулирования для добровольного прохождения техосмотра водителями легковых автомобилей и мотоциклов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре ведомства.

"Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - говорится в ответе министерства на соответствующий запрос агентства.

В МВД отметили, что мониторинг доступности для населения услуг техосмотра показал неготовность действующей системы к реализации новых положений законодательства в данной сфере. "В ряде субъектов РФ не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра. При этом тарифная политика регионов при формировании стоимости техосмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг", - пояснили в министерстве.

Эти факторы, считают в МВД, могут привести к трудностям для владельцев транспортных средств при прохождении технического осмотра.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в соответствии с правилами дорожного движения владелец обязан исключить из эксплуатации технически несправный автомобиль вне зависимости от того, прошел ли он техосмотр.

"Учитывая, что международные обязательства РФ по допуску к эксплуатации транспортных средств, предусмотренные Венской Конвенцией о дорожном движении от 1968 года, предписывают обязательное проведение периодических техосмотров для автобусов и грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн, а также прицепов к ним, и принимая во внимание негативные факторы, МВД России выступило с инициативой отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения направлены в правительство", - сказали в министерстве.

В МВД призвали заинтересованные министерства и ведомства подготовить соответствующие изменения в законодательные акты РФ, регулирующие вопросы техосмотра.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает российских автовладельцев от необходимости предоставлять при заключении договора ОСАГО документ о своевременном прохождении техосмотра. Также вводится ряд корреспондирующих поправок в закон об ОСАГО. Норма вступит в силу с 22 августа 2021 года.

О необходимости "разорвать" обязательную "связку" - оформление полиса ОСАГО и предоставление в этот момент водителем диагностической карты с подтверждением своевременного прохождения ТО - ранее просили регулятора и законодателей Российский союз автостраховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).