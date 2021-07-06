Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 158 220+376 389

Тверское УФСИН опровергло факт избиения Шестуна в тюремной больнице

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Информация об избиении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, отбывающего наказание за коррупцию в одной из колоний в Торжке Тверской области, не соответствует действительности, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы избиении Шестуна сотрудниками областной больницы Управления ФСИН по Тверской области, куда он был госпитализирован в конце мая.

Физическая сила и спецсредства к осужденному не применялись, что подтверждается данными видеоархива, говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце мая Шестуна перевели из исправительной колонии №6 в тюремную больницу Торжка.

По словам его супруги Юлии Шестун, причиной госпитализации стало резкое ухудшение здоровья Шестуна, которое вызвало длительное нахождение в холодном карцере и голодовка.

Она отметила, что 12 мая Шестун начал сухую голодовку в связи с необоснованной постановкой его на учет как склонного к побегу и помещением в штрафной изолятор, а также из-за угроз со стороны некоторых осужденных.

За время голодовки Шестун, по утверждению его супруги, потерял 10 кг веса, у него развились различные симптомы - гипогликемия, сильные боли в животе, обострились хронические заболевания.

В 2020 году Шестун был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за коррупцию.

Александр Шестун Юлия Шестун Московская область Тверская область ФСИН

Новости

Что произошло за день: вторник, 6 июля

В РСТ сочли, что частичная отмена тестов по прибытии в РФ удешевит отдых за рубежом

В РСТ сочли, что частичная отмена тестов по прибытии в РФ удешевит отдых за рубежом

ФСБ объявила о задержании консула Эстонии в Петербурге

ПА ОБСЕ призвала Россию снять ограничения на судоходство в Черном и Азовском морях

Россиян без прививки и антител, вернувшихся из-за границы, обяжут в течение 3 дней сдать ПЦР-тест

Россиян без прививки и антител, вернувшихся из-за границы, обяжут в течение 3 дней сдать ПЦР-тест

Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ из-за нарушения регламента

Леонид Волков оштрафован на 25 тыс. руб. за зимнюю акцию с фонариками

На участке трассы А-147 в Туапсинском районе частично восстановили движение

На участке трассы А-147 в Туапсинском районе частично восстановили движение
Пандемия коронавируса

Чиновников попросили дать общепиту Москвы больше времени на вакцинацию

Число погибших в результате паводка на Кубани выросло до 4 человек

Число погибших в результате паводка на Кубани выросло до 4 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');