Тверское УФСИН опровергло факт избиения Шестуна в тюремной больнице

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Информация об избиении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, отбывающего наказание за коррупцию в одной из колоний в Торжке Тверской области, не соответствует действительности, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы избиении Шестуна сотрудниками областной больницы Управления ФСИН по Тверской области, куда он был госпитализирован в конце мая.

Физическая сила и спецсредства к осужденному не применялись, что подтверждается данными видеоархива, говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце мая Шестуна перевели из исправительной колонии №6 в тюремную больницу Торжка.

По словам его супруги Юлии Шестун, причиной госпитализации стало резкое ухудшение здоровья Шестуна, которое вызвало длительное нахождение в холодном карцере и голодовка.

Она отметила, что 12 мая Шестун начал сухую голодовку в связи с необоснованной постановкой его на учет как склонного к побегу и помещением в штрафной изолятор, а также из-за угроз со стороны некоторых осужденных.

За время голодовки Шестун, по утверждению его супруги, потерял 10 кг веса, у него развились различные симптомы - гипогликемия, сильные боли в животе, обострились хронические заболевания.

В 2020 году Шестун был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за коррупцию.