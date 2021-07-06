На подтопленном участке трассы на Кубани полностью восстановили движение

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта на участке федеральной трассы А-147 Джубга-Сочи в районе села Лермонтово (Туапсинский район Краснодарского края) восстановлено, сообщает Росавтодор.

"Дорожникам удалось в кратчайшее сроки завершить работы, позволяющие снять реверсивный режим и пустить в 21:00 по московскому времени движение в оба направления: на Туапсе и Сочи, и на Джубгу, по одной полосе в каждом", - говорится в сообщении.

Проезжая часть километрового участка А-147 была подтоплена во вторник утром из-за вышедшей из берегов реки Шапсухо вследствие обильных осадков. Оперативно приступить к ликвидационным работам мешал высокий уровень воды на трассе. Позже сотрудники Росавтодора восстановили движение автотранспорта на одной полосе. Вместе с тем, по данным госучреждения Упрдор "Черноморье", размытый участок федеральной трассы требует масштабных аварийно-восстановительных работ.

Как сообщалось, в понедельник вечером сошедший сель перекрыл движение еще на нескольких участках федеральной трассы Джубга-Сочи: в районе поселка Гезель-Дере, в районе села Кроянское Туапсинского района. Во вторник движение было восстановлено. Из-за обильных осадков минувшей ночью временно было перекрыто движение на федеральной автодороге М-4 "Дон" в районе Геленджика.

В шести муниципалитетах Краснодарского края продолжает действовать режим ЧС.