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Эстония отказалась отправлять назначенного накануне посла в Белоруссию

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Эстония не направит нового посла в Белоруссию, заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лииметс.

"Посылать нового посла в Беларусь было бы неуместным, поскольку Эстония не считает Лукашенко законным главой государства, и представление верительных грамот в обычном порядке может быть истолковано как изменение позиции Эстонии", - пишет Лийметс в опубликованной в субботу статье в газете Eesti Paevaleht.

6 июля президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила нового посла в Белоруссию Яака Ленсмента, который должен вручить верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Лийметс напомнила, что ни Эстония, ни Евросоюз не признают результаты президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года из-за массовых фальсификаций.

Глава МИД считает, что у Эстонии есть четыре варианта: действовать как обычно, снизить уровень представительства Эстонии, назначив временного поверенного в делах, не передавать верительные грамоты и оставить посла работать в Таллине, не предпринимать дальнейших шагов и продолжить работу с сокращенным составом посольства. "Инаугурация нового посла Эстонии в Беларуси, которая должна состояться в начале сентября, зависит от нашей оценки тамошней ситуации. Мы также тесно консультируемся с нашими партнерами и союзниками, которые все видят необходимость координации действий и демонстрации единства", - сказала Лийметс.

В Белоруссии после 9 августа 2020 года начались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. По утверждению властей, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Оппозиция не признала итогов выборов, сочтя их сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Эстония Белоруссия

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